Uzunköprü'de Motosiklet-Tır Çarpışması: 1 Ölü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çöpköy Mahallesi'nde gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçe merkezi istikametine seyreden Seray Alır (29) yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seray Alır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı