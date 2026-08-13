Hatay'da feci kaza: Kamyonet hurdaya döndü, 3 yaralı
Hatay’da tırla çarpışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet tırla çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı