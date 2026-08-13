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Hatay'da feci kaza: Kamyonet hurdaya döndü, 3 yaralı

Hatay'da feci kaza: Kamyonet hurdaya döndü, 3 yaralı
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Hatay’da tırla çarpışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet tırla çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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