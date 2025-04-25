İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Tırın Tellerle Teması İnterneti Kesip Trafiği Felç Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın’ın Kumluca beldesinde fore kazık makinesi taşıyan bir tır, yol kenarındaki tellere takıldı. Kabloların kopması sonucu internet kesilirken, yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine güvenlik güçleri ve diğer kurumlar sevk edildi.

Tellere takılan tır interneti çökertti, trafiği felç etti

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde fore kazık makinesi taşıyan tır, yol kenarındaki tellere takıldı. Kopan teller nedeniyle internet giderken, kapanan yol nedeniyle trafik felç oldu.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesine fore kazık makinesi taşıyan 06 FDK 355 plakalı tır, Kumluca beldesi Hisarköyü Değirmenyanı mevkisinde internet kablolarına takıldı. Kablolar koparken direkler ise yıkıldı. Yola devrilen direkler nedeniyle bölgedeki internet gitti, yol trafiğe kapandı. Her iki yönde tafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve kurum görevlileri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından tır yoluna devam ederken, yol yeniden çift yönlü ulaşıma açılabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.