Ereğli'de tır lastiği kazası: 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın patlayan lastiğinin kara yoluna savrulmasıyla arkadan gelen 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya-Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJP 768 plakalı tır seyir halindeyken dorse lastiğinin patlaması sonucu lastik parçaları yola savruldu. Bu sırada G.I. idaresindeki 01 ECS 74 plakalı otomobil ile O.Z.U. (68) yönetimindeki 01 BDJ 748 plakalı otomobil, yol üzerindeki parçalara çarpmamak için manevra yapınca birbirlerine çarptı. Savrulan araçlardan biri takla atarken, diğeri yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesindeki ağaçlık alana uçtu. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile 01 ECS 74 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İ.I. (6), Y.E.I. (3), H.I. (60), A.T.I. (9) ve S.I. (30) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.U. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı