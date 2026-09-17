Haberler

Tırın jantlarından bin 280 kutu sigara çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçen Türk plakalı bir tırda, yedek lastiklerin jantlarına gizlenmiş bin 280 kutu (25 bin 600 adet) sigara ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen Türk plakalı bir tırda, yedek lastiklerin jantlarına gizlenmiş bin 280 kutu (25 bin 600 adet) sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül gece saatlerinde Türkiye'den Almanya'ya parsiyel yük taşıyan Türkiye plakalı kamyon, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'na geldi.

Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü tarafından gerekli belgelerin ibraz edilmesinin ardından araç, detaylı gümrük kontrolüne alındı. X-ray taramasında aracın iki yedek lastiğinde olağandışı yoğunluk tespit edildi. Gümrük ekiplerince yedek lastiklerin jantları söküldü. Yapılan kontrollerde jantların içerisinde Türk gümrük vergisi damgası bulunan toplam bin 280 kutu sigara bulundu.

Olayla ilgili Bulgaristan makamlarınca işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Bartın'da eğlence mekanında silahlı kavga çıktı! 1 kişi öldü, 6 kişi tutuklandı

Eğlence mekanında dehşet! Kavgada bir kişi öldü, 6 tutuklama