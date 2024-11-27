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Tırın Çarptığı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tırın Çarptığı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde dolmuştan indikten sonra tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Sevim Çobanoğlu, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan ve tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ışıklı kavşakta M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı Iveco marka tır, dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na (58) çarptıktan sonra altın aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalışması, tırın çarpması ve altına alması, vatandaşların tır sürücüsünü uyarması ve olay yerine gelmesi yer alıyor.

Son yolculuğuna uğurlandı

Araçların arasından yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevim Çobanoğlu (58), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Çobanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edilerek Tekeler Mahallesi Ak Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Çobanoğlu, Tekeler Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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