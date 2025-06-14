Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada tırın çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö'nün kullandığı 31 ARL 956 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kamyon sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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