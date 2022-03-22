Tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti, olay yerine gelen yakınları kahroldu

Saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar köyü mevkiinde edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan, emniyet şeridine çektiği çekiciye kamyoneti yükledi.

ÇALIŞMA YAPAN ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

Bu sırada İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hasan Uzuner idaresindeki tır, yüklediği kamyonetin yanında çalışma yapan çekicinin sürücüsü Muharrem Durhan'a çarptı.

YAKINLARI KAHROLDU

Kazada Muharrem Durhan olay yerinde yaşamını yitirirken, tırın parçaları ise otoyolda metrelerce uzağa savruldu. Evli ve 1 çocuk babası Durhan'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tır sürücüsü Hasan Uzuner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"EN SON GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CESET VARDI"

Olay anını anlatan arıza yapan kamyonetin sürücüsü, "Çekici normal işini yaptı, aracı halatla çekti. Bizden araca çıkıp el frenini çekmemizi istedi. Sonrasında da olanlar oldu. Biz gürültüden ne olduğunu anlayamadık. En son gözümün önünde ceset vardı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa