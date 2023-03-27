Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kavşakta tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi üzerindeki kavşakta bisiklet tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu bisikletteki çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.