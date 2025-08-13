İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
Bir tırın özel olarak hazırlanmış gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüleri izleyenler "Kartellerden biri ötmeseydi, kimse bulamazdı" demekten kendini alamadı.
Bir tırda yapılan aramada, aracın sıra dışı ve son derece gizli bir bölümüne zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun ardından ortaya çıkan görüntü büyük yankı uyandırdı.
"KARTELLERDEN BİRİ ÖTMESEYDİ..."
Tırın özel olarak hazırlanmış bu bölmesinin fark edilmesinin oldukça güç olduğu belirtilirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Kartellerden birisi ötmeseydi, burayı kesinlikle kimse bulamazdı" şeklinde yorum yaptı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa