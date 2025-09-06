Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Haberler

İstanbul'un Pendik ilçesinde aniden yön değiştiren minibüs, çarptığı motorcuyu yola savurdu. Motorcu, arkadan gelen tır sürücüsünün dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtulurken; o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
