Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul'un Pendik ilçesinde aniden yön değiştiren minibüs, çarptığı motorcuyu yola savurdu. Motorcu, arkadan gelen tır sürücüsünün dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtulurken; o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa