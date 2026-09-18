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Tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

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Tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı
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Tekirdağ’da yaya geçidinde tırın altında kalan yaşlı kadın vinç ve kompresör yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da yaya geçidinde tırın altında kalan yaşlı kadın vinç ve kompresör yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Fatma Torun'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.

Vinç ve kompresörle kurtarıldı

Vinç ve kompresör yardımıyla kaldırılan aracın altından ağır yaralı çıkarılan Torun ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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