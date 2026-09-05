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Denizli'de Açık Dorse EDS Levhasını Devirdi

Denizli'de Açık Dorse EDS Levhasını Devirdi
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Denizli'de yükünü boşalttıktan sonra dorsesini açık unutan tır, seyir halindeyken Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levha devrilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yola saçılan parçalar nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Denizli'de yükü boşalttıktan sonra açık unuttuğu dorse ile yolda seyir eden tır Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yerinden sökülerek devrildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir iş yerine dorsesinde ki yükü boşalttıktan sonra dorseyi kapatmayı unutan sürüsü Denizli istikametinden Sarayköy istikametine doğru yola çıktı. Dorsesi açık olarak yoluna devam eden tır, Bozburun Körlüğü Kavşağa yaklaştığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levhası parçalara ayrılarak yıkıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması sebebiyle yol polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldığı için trafikte aksamalar yaşandı.

Tırın dorsesi açık şekilde seyir etmesi ve levhaya çarpması anı arkasından gelen diğer sürücülerin araç içi kameralarına an ve an yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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