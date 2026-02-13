İzmir'de gazeteci habere giderken haber oldu

Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan sel felaketinde, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, çamura saplanan yerel gazeteci Ergün Çelik'e yardım etti. Uğurlu, sel sonrası bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen sel felaketini yerinde inceleyen AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, tarlada çamura saplanan gazetecinin yardımına koştu.

Tire'ye bağlı Çiniyeri Mahallesi'nde selden zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'ya, bölgede yerel gazetecilik yapan Ergün Çelik de eşlik etti. Selin etkilediği alanları görüntülemek ve vatandaşların yaşadığı mağduriyeti haberleştirmek isteyen Çelik, tarlada yürüdüğü sırada yoğun çamur nedeniyle zemine saplandı.

Çamurun içinden kendi imkanlarıyla çıkamayan gazetecinin yardımına AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından Çelik bulunduğu yerden çıkarıldı. O anları ilçede görev yapan başka bir muhabir görüntüledi.

Yaşanan olay, sel felaketinin bölgede oluşturduğu ağır tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Sel sonrası temizlik ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu yaptığı açıklamada, selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve oluşan yaraları sarmak için devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

