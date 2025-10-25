Haberler

Tire'de İş Yerlerine Kurşun Sıkan 3 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde 3 iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olayda kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde üç ayrı iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili şüpheli 3 şahıs, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tire'de 6 Ekim günü S.S., H.E. ve M.S.F.'ye ait 3 iş yerinin kurşunlanması sonrası İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM Büro Amirliği ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kapsamlı çalışma başlatıldı. Olaya karışan şüpheliler tespit edildikten sonra operasyon düzendi. A.E. (21), A.M.S.(34) ve O.N.(40) isimli şüpheliler; İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


