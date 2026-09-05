Tosya'da Tır Yangınına Beton Mikserinden Kahraman Müdahale

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangına çevreden geçen beton mikseri duyarsız kalmayarak yardıma koştu. Beton mikserinin müdahale de bulunduğu yangında tırda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Samsun D100 karayolu üzerinde Tosya ilçesine bağlı Yazıçam mevkiinde Hikmet Yıldız idaresindeki 1960122 yabancı plakalı Volvo marka dorsesinde ikinci bir tırın yüklü olduğu tır, seyir halindeyken arıza yaptı. Tırın arıza yapması sonucu sürücü Hikmet Yıldız, aracını yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine park ederek kontrol etmek istedi. Bu sırada tırın kupasından dumanlar çıkmaya başladı. Tırın kupasından çıkan alevleri gören ve karşı istikamette seyir halinde olan Öztürkler Betona ait beton mikserinin sürücüsü Abdülkadir Alışkan, hiç tereddüt etmeden güzergahını değiştirerek tırda çıkan yangına yardıma koştu. Abdülkadir Alışkan, itfaiye ekipleri gelene kadar beton mikserindeki hortum ile tırda çıkan yangına müdahale ederek alevlerin tıra sarmadan söndürülmesini sağladı. Tırdaki yangın ise, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.

Beton mikserinin sürücüsü Abdülkadir Alışkan, "Tırdaki çıkan yangına ben müdahalede bulundum. Ben yolun karşı tarafında ters istikamette bulunuyordum. Aracın burada park halindeyken arıza yaptığı fark ettim. İlk başta kupadan dumanlar çıkmaya başladı. Bizim araçlarda yapı gereği su tankı bulunuyor. Bende yangına müdahale edebilirim diye düşünerek yardıma geldim. Tır, durduktan sonra elektrik akmasından alevlenme olmuş. Bende su tutarak yangının büyümesini engelledim. Allah'ın izniyle büyük bir olay olmadan önlemiş olduk, geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Tırda çıkan yangını geren bir vatandaş ise, "Tırdan dumanlar çıkmaya başladı. Sonra tırı park etmeye çalışırken tırda yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldi. Sonra hemen beton mikseri geldi. Eğer beton mikseri gelmeseydi tırın ikisi de tamamen yanardı. Tır sürücüsü de panikledi, birden ne yapacağını da bilemedi. Buna da şükür, geçmiş olsun diyoruz. Araçlar mazotlu, yoksa yangının önünü alamazlardı. Tırdaki arıza nedeniyle D100 üzerinde araçlarda da kuyruk oluştu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı