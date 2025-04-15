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Tır Yangını Sürücüyü Gözyaşlarına Boğdu

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Sivas'ta park halindeki bir tır aniden alev aldı. Sürücüsünün gözyaşları içerisinde feryat ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın sonrası tır kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekmek kapısı alev alev yandı, sürücünün feryadı yürekleri sızlattı

SİVAS - Sivas'ta park halindeki tır alev topuna döndü. Aracının yandığını gören sürücünün feryadı yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İstirahat etmek için tırı park eden M.D. sabah saatlerinde araçtan koku geldiğini fark etti. Bir anda başlayan yangın sonrası Scania marka tır alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Gürün, Darende ve Malatya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürmekte güçlük çektiği yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Tırın yandığı anlarda sürücüsünün gözyaşları içerisindeki feryadı yürekleri sızlattı. Yangının başlama anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - 3.Sayfa
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