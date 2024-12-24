TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR, uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

VÜCUDUNDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aramada TIR şoförü İ.K.'nın vücuduna bantla sarılmış vaziyette 900 gram taş kokain ile 400 gram reçine esrar yakalandı. Ayrıca TIR'ın kabininde yapılan aramada da 800 gram kalıp şeklinde kokain maddesi olmak üzere toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan TIR sürücüsü İ.K., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.