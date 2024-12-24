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TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

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Edirne'de vücuduna bantla sarılı vaziyette uyuşturucu ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan TIR sürücüsü, tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR, uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

VÜCUDUNDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aramada TIR şoförü İ.K.'nın vücuduna bantla sarılmış vaziyette 900 gram taş kokain ile 400 gram reçine esrar yakalandı. Ayrıca TIR'ın kabininde yapılan aramada da 800 gram kalıp şeklinde kokain maddesi olmak üzere toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

TUTUKLANDI

Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan TIR sürücüsü İ.K., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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