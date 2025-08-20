Tır Parkı Nedeniyle Damat Av Tüfeğiyle Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, evinin önünde tır park eden damadıyla tartışan bir adam, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay sonrasında damat hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişi, evinin önüne tır park ettiği için tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Olay saat 11.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1606 Sokak üzerinde Ali Ş. (63), evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz T. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Ş. damadı Deniz T.'yi av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Deniz T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.