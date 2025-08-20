Tır Parkı Nedeniyle Damat Av Tüfeğiyle Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişi, evinin önüne tır park ettiği için tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Olay saat 11.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1606 Sokak üzerinde Ali Ş. (63), evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz T. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Ş. damadı Deniz T.'yi av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Deniz T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR