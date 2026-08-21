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Tokat-Turhal Karayolunda Tır ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

Tokat-Turhal Karayolunda Tır ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tokat-Turhal kara yolunda tır ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ekipler trafik akışını sağlamak için çalışma başlattı.

Tokat-Turhal kara yolunda çekici ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt-Dökmetepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. (39) idaresindeki 55 ADL 56 plakalı tır ile K.D. (20) yönetimindeki 60 ABP 142 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı yerinden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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