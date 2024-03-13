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TIR'da alüminyum folyo kaplı göçmenler yakalandı

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Edirne'de kaçak şekilde Bulgaristan'a geçmek isteyen iki göçmen x-ray'den kaçmak için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydi ancak yine de yakalandı.

Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

CİHAZDAN KAÇAMADILAR

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen iki kaçak göçmen tespit edilip yakalandı.

TIR'da alüminyum folyo kaplı göçmenler yakalandı

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI KIYAFETLE ÖNLEM

Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken iki kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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