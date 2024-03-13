TIR'da alüminyum folyo kaplı göçmenler yakalandı
Edirne'de kaçak şekilde Bulgaristan'a geçmek isteyen iki göçmen x-ray'den kaçmak için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydi ancak yine de yakalandı.
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
CİHAZDAN KAÇAMADILAR
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen iki kaçak göçmen tespit edilip yakalandı.
ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI KIYAFETLE ÖNLEM
Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken iki kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.