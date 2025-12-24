Haberler

TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklanan Savcı'nın adli işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Savcı'nın kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL

