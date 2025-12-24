Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'osu Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'osu Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi