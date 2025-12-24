İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'osu Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa