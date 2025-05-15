Tiktok Taklidi Tehlikeli Olabilir: Çocuk Çekici Üzerinde Bisiklet Sürerken Yaralandı

Tiktok Taklidi Tehlikeli Olabilir: Çocuk Çekici Üzerinde Bisiklet Sürerken Yaralandı
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Hatay'da 12 yaşındaki Hikmet Yalçın, Tiktok'ta gördüğü bir videoyu uygulayarak çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuğun düştüğü an hem kendisine hem de arkadaşlarına korku dolu anlar yaşattı. Hikmet, pişman olduğunu ve kimsenin denememesi gerektiğini ifade etti.

Tiktok'da gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da Tiktok'da gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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