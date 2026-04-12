Tik Tok canlı yayınında terör propagandası yapan inşaat işçilerine adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde TikTok üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 2 inşaat işçisi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, sosyal medyada büyük tepki topladılar.

Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden açtıkları canlı yayında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptı. Yayının sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki oluştu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.Ş.(20) ve N.Y.(19) jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S.Ş. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

