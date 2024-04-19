TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı.

MESAJ İNFİAL YARATTI

50 yaşında olduğunu iddia eden bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.

İŞLER İYİCE ÇIĞRINDAN ÇIKTI

TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda kadının videoya "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notunu düştüğü görüldü.