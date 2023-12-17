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TikTok'ta kediye kötü muamele eden çocuk serbest bırakıldı, görüntüleri kaydeden şahıs sınır dışı edilecek

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Hatay'ın Erzin ilçesinde TikTok isimli uygulamada yayınlamak için kediyi ırmağa atan 11 yaşındaki çocuk serbest kalırken, o anları kaydeden yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek.

Hatay'ın Erzin ilçesinde TikTok isimli uygulamada yayınlamak için kediyi ırmağa atan 11 yaşındaki çocuk serbest kalırken, o anları kaydeden yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek.

Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) isimli genç ve 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, TikTok isimli uygulamaya video atmak için kediyi ırmağa atmıştı. 11 yaşındaki çocuk kediyi acımasızca ırmağa atarken, 18 yaşındaki genç ise o anları cep telefonuyla görüntülemişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit edilmesini sağlamış ve polis ekipleri şahısları gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11 yaşındaki çocuk serbest bırakılırken, görüntüleri kayıt altına alan 18 yaşındaki şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen B.A. sınır dışı edilecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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