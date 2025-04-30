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Tiflis'te Büyük Yangın: 15 Bin Metrekare Alan Kül Oldu

Tiflis'te Büyük Yangın: 15 Bin Metrekare Alan Kül Oldu
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir pazarda çıkan yangın saatler sonra söndürüldü. Yangın, 15 bin metrekarelik bir alanı etkiledi fakat can kaybı ya da yaralanma bildirildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir pazarda sabah saatlerinde çıkan yangın, 15 bin metrekarelik alana yayıldı. Alevler saatler sonra söndürülebildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Vokzalnaya Ploshchad metro istasyonunun yakınındaki bir pazarda yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler hızla 15 bin metrekarelik alana yayıldı. 30 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, saatler sonra söndürülebildi. Yerel medya yangının giyim, meyve, sebze ve çeşitli depolama tesislerinin bulunduğu bir bölümde çıktığını aktardı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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