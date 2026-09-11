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Ticari yatta rahatsızlan vatandaşı Sahil Güvenlik tahliye gerçekleştirdi

Ticari yatta rahatsızlan vatandaşı Sahil Güvenlik tahliye gerçekleştirdi
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Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta bulunan bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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