Ticari teknede rahatsızlanan vatandaşın karaya tahliyesi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı