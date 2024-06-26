Takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı! Yaralı kadın hastane yerine karakola gitti

Bursa'da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini gören adam ateş açtı. Olayda şoför ve yolcu olan kadın yaralanırken taksici polis merkezinin önüne giderek polislerden yardım istedi.

TAKSİDE GÖRÜP ATEŞ AÇTI

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı K. E. eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi olarak yaralandı.

POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kadın bacağından, taksici ise kolundan yaralanırken bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KOCA YAKALANDI

Öfkeli koca olaydan sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ve Cinayet Büro amirliği tarafından yakalandı. Elinden yaralanan kadının ameliyata alınırken, omuzundan yaralanan taksici de tedavi altına alındı. Öfkeli kocanın ise Asayiş Şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.