Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var! Satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontroller neticesinde güvensiz bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken, bu ürünlerin satışına da yasak getiriliyor.

HİJYEN ÜRÜNÜNDE KANSER TEHLİKESİ

Bakanlık tarafından 4 Ağustos tarihinde yapılan son açıklamada, piyasada hijyen amacıyla satılan bir ürünün yapılan testler sonucunda kanserojen madde içerdiği tespit edildi. Söz konusu ürünün halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, tüketicilerin kullanmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

YASAKLANIP TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Son yapılan uygulamalar kapsamında 'Mopfresh' marka pisuvarlar için koku giderici tabletin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. Gerekçesinde, "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür." denildi.