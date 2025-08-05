Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var! Satışı yasaklandı

Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var! Satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık kararıyla 'Mopfresh' marka pisuvar için koku giderici tableti kanserojen tehlikesi olduğu için yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontroller neticesinde güvensiz bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken, bu ürünlerin satışına da yasak getiriliyor.

HİJYEN ÜRÜNÜNDE KANSER TEHLİKESİ

Bakanlık tarafından 4 Ağustos tarihinde yapılan son açıklamada, piyasada hijyen amacıyla satılan bir ürünün yapılan testler sonucunda kanserojen madde içerdiği tespit edildi. Söz konusu ürünün halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, tüketicilerin kullanmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

YASAKLANIP TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Son yapılan uygulamalar kapsamında 'Mopfresh' marka pisuvarlar için koku giderici tabletin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. Gerekçesinde, "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür." denildi.

Ticaret Bakanlığı yasakladı, kanserojen tehlikesi var

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BU KOKU GİDERİCİLERDE NAFTALİN KULLANILANLARA ÇOK DİKKAT EDİN SOLUNDUĞUNDA ZEHİRLEYİCİ KANSOREJEN ETKİSİ VAR MİLLET BUNLARIN ZARARLARINI BİLMEDEN KULLANIYOR ...ATMAYIN DEDİM İNADINA ZARARLARINI BİLEREK ATTINIZ ÜLKE BU HALE GELDİ EN AZINDAN BU DEDİĞİMİ YAPIN NAFTALİN İÇERİKLİ KOKU GİDERİCİ KULLANMAYIN SİZE İYİLİK YARAMAZ AMA DEMEKKİ BENDE BİRAZCIK İNSANİYET KALMIŞ SÖYLEMEDEN DURAMADIM

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