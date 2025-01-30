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Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu kıyafeti çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu kıyafeti çocuklarınıza sakın giydirmeyin
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyuruda çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için toplatma kararı vermeye devam ediyor. Çocuk giyiminde "Mba" markalı kıyafet kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

PİYASAYA ARZ VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markası altında piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından "kalır" sonuç aldığına vurgu yapılan açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu kıyafeti çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Senın gorevın sen işe yarıyon elini tutanmı var

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