THY Uçağında Duman Alarmı: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yolcu uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından duman görülmesi üzerine ARFF ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, "Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır" dedi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine ARFF ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti. Üstün, "Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür" ifadelerini kullandı. - ANTALYA