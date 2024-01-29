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THY uçağına yıldırım isabet etti

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya seferini yapan TK-2408 sefer sayılı yolcu uçağına kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi. Uçak, saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı ve teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

İstanbul'dan Antalya'ya sefer yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Kalkışından kısa bir süre sonra yıldırımın isabet ettiği uçak tekrar İstanbul'a iniş yaptı.

KISA BİR SÜRE İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Saat 09.25'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya'ya havalanan THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, yaşanan durumla ilgili İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz olarak inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Uçaklar yıldırım çarpmasından etkilenmez muhtemelen pilot tedbir amaçlı kontrol için geri dönmüş ..

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Bordo Bere:

HIC BINMEDIM ISIM OLMAZ

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