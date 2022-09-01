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Riva'da TFF binasına silahlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Riva'da TFF binasına silahlı saldırıİSTANBUL TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.

Riva'da TFF binasına silahlı saldırı

İSTANBUL TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Türkiye Futbol Federasyonu Riva 3. Sayfa Haberler

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