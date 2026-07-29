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TFF’nin eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker son yolculuğuna uğurlandı

TFF’nin eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker son yolculuğuna uğurlandı
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker (63), Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker (63), Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TFF'nin 2012 ve 2015 yıllarında yönetim kurulu üyeliğinde yer alan Zafer Tırpançeker, 63 yaşında hayatını kaybetti. Tırpançeker için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tırpançeker, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanları Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Tırpançeker'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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