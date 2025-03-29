Texas'ta Şiddetli Fırtına ve Sel: 4 Ölü

ABD'nin Texas eyaletindeki şiddetli fırtınanın yol açtığı selde 3, Meksika'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Meksika sınırındaki Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, yoğun yağış ve sele yol açtı. Fırtına Hidalgo, Willacy ve Cameron bölgelerinde yaklaşık 48 saat etkisini sürdürdü. Hidalgo'da en az 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Evlerden ve araçlardan 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ABD sınırında bulunan Reynosa kentinde ise 83 yaşındaki bir adam selde yaşamını yitirdi. Meksika Sivil Koruma Koordinatörlüğü'ne eyalette sel nedeniyle mahsur kalan 690'dan fazla kişi de kurtarıldı. - TEXAS