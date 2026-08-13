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Texas'ta Apache Helikopteri Düştü: 2 Asker Şehit

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ABD’nin Texas eyaletinde Apache saldırı helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde Apache saldırı helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

ABD ordusunun Fort Hood üssüne bağlı AH-64 Apache saldırı helikopteri, Texas eyaletine bağlı Bell County'de çalılık alana düştü. Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Texas Valisi Greg Abbott sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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