Ters yöne giren tırla beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ters yöne giren tırla beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
EDİRNE - Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgaristan ülkesine ait K 72 74 BH plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz Öz idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.