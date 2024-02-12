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Ters yöne giren tırla beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ters yöne giren tırla beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgaristan ülkesine ait K 72 74 BH plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz Öz idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Yılmaz Öz Edirne Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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