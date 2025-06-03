Ters Yöne Giren Sürücü, Kadın Otobüs Şoförüne Saldırdı

Ters Yöne Giren Sürücü, Kadın Otobüs Şoförüne Saldırdı
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Adana'da ters yöne giren bir kamyonet sürücüsü, toplu taşımada görev yapan kadın otobüs şoförüyle tartışarak küfürler etti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Ters yöne girdi, kadın otobüs şoförüne zorluk yaşattı

ADANA - Adana'da ters yöne girip toplu taşımada kullanılan otobüsün kadın şoförüyle tartışan sürücü trafikte küfürler saçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 01 AVY 520 plakalı kamyonet sürücüsü caddede ters yöne girince toplu taşıma otobüsü ile karşı karşıya kaldı. Yol isteyen kamyonet sürücüsü daha sonra aracından inip kadın sürücüye küfürler yağdırıp cep telefonuyla otobüsü ve kadını çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle yeniden kamyonetine binen sürücü geri geri çıkarak otobüse yol verip kendisi de yolundan ilerledi.

O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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