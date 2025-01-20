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Ters Yönden Giden Bisiklet, Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönden ilerleyen bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 80 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, D-140 kara yolunda meydana geldi.

Ters yönden gittiği öne sürülen bisiklet, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönden geldiği öne sürülen bisiklet, otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 80 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün D-140 kara yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Z.S.Ü. yönetimindeki 54 H 3295 plakalı otomobil ile ters yönde seyir halinde olduğu öne sürülen Yusuf Sülüncü idaresindeki bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Sülüncü ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sülüncü, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Sülüncü'nün cenazesi, ikindi vakti Kubbeli Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Yuvalak aile mezarlığına defnedilecek. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Ters Yönden Giden Bisiklet, Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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