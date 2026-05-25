Haberler

Ters yönden gelen eksik evraklı sürücüden polise ilginç tepki

Ters yönden gelen eksik evraklı sürücüden polise ilginç tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de ters yönden gelerek trafik denetimine takılan sürücüye 52 bin 665 TL ceza kesildi. Sürücü, polis ekiplerine 'Senin görevin tuzak kurmak değil' diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir'de ters yönden gelerek trafik denetimine takılan ve 52 bin 665 TL para cezası kesilen sürücü, "Senin görevin bu değil abi. Senin görevin insana tuzak kurmak değil, sen burada tuzak kuruyorsun" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yapılan rutin denetimler Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıklaştırıldı. Kentin farklı bölgelerinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ekipler tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında O.Ö.S. idaresindeki 34 NUA 746 plakalı panelvan araç, İşbulma Sokak üzerinde ters yönde seyrederek denetim noktasına çıktı. Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne yapılan kontrollerde, SRC belgesi, psikoteknik belgesi, yetki belgesi eksikliği ve ters yönden dolayı sürücüye toplamda 52 bin 665 TL idari para cezası kesildi.

"Sen burada tuzak kuruyorsun"

O.Ö.S. isimli sürücü yapılan işleme tepki göstererek, "Senin görevin bu değil abi. Senin görevin insana tuzak kurmak değil, hiçbir zaman. Sen burada tuzak kuruyorsun" dedi. Son olarak ceza makbuzunu almak istemeyen sürücü, "Allah'ınızdan bulun" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Öte yandan, kısa bir süre sonra aynı sokaktan T.Y. isimli 34 FBC 414 plakalı araç ters yönden gelerek denetim noktasında polis ekiplerince durduruldu. T.Y. isimli sürücüye ters yönden geldiği için 10 bin TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi