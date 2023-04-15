Ters yönden gelen motosiklet sürücüsüne kaldırıma çıkan otomobil böyle çarptı

50 metre kaputta giden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da ters yönde giden motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaklaşık 50 metre savrularak ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ahmet Eren Paksoy, idaresindeki 46 ACB 052 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir anlık dalgınlık sonucu kaldırıma çıktı. Bu esnada ters yönden gelen Mustafa Çetin'in yönetimindeki 07 JK 762 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 30 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsü ise kaput üzerinde yaklaşık 50 metre gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, jandarma ekiplerine engelli aracın sahibi olan Cuma Türkmen'in kazayı kendi yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemleri sırasında kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söylemesi ve şüpheli davranışları sonucu kazayı yapanın Ahmet Eren Aksoy olduğu belirlendi. Otomobilin engelli aracı olmadı ve bir başkasının kullanımının yasak olması nedeniyle bu yola başvurdukları ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.