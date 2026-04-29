Ters yönde ilerledi, pişkinliği tepki çekti

Erzurum'da trafikte tehlike saçan bir sürücü, hem kural ihlaliyle hem de tavırlarıyla tepki topladı.

Olay, Yıldızkent Şehit Polis Abdulkadir Güngör Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönden ilerleyen bir araç sürücüsü, yoğun trafikte diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntü alındığını fark eden sürücünün, durumu ciddiye almak yerine "çek abi çek" şeklinde tepki vermesi dikkat çekti. Sürücünün bu rahat ve umursamaz tavırları, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Uzmanlar, trafik kurallarının ihlal edilmesinin ciddi kazalara davetiye çıkardığını vurgulayarak, yetkililerin bu tür davranışlara karşı daha sıkı denetim uygulaması gerektiğini belirtiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı