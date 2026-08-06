Ters Yön Motosiklet Kazası Kamerada

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ters yönde ilerleyen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mastfıroş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletin ilerlediği ve otomobil ile çarpışması sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardımı koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı