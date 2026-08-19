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Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı

Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücü Ramazan K., direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Ramazan K. idaresindeki 38 AGC 621 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Tahsin A. yönetimindeki 16 CCB 249 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 16 CCB 249 plakalı otomobilde bulunan Tahsin A., Fatma B., Esila A., Cafer A., Eylül A. ve Mahir Poyraz A. ile beraber 38 AGC 621 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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