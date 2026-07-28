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Tokat'ta Tır ve Tofaş Çarpıştı: Otomobil Ters Döndü, 2 Yaralı

Tokat'ta Tır ve Tofaş Çarpıştı: Otomobil Ters Döndü, 2 Yaralı
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Tokat-Sivas kara yolu Sivas kavşağında gece saatlerinde bir tır ile Tofaş otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Sivas kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Y.K. (58) yönetimindeki 34 RBM 329 çekici plakalı tır ile M.T. (22) idaresindeki 60 AEY 317 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki M.T. (26) yaralandı. Ambulans ile hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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