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Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı

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Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları belirlenen 3 doktor, İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da yakalandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, doktorların yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul'da yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Yıllarca bunlar rahat rahat hainliklerini yaptılar yeni yeni deşifre etme gereği duyuyoruz malesef

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Doktorların yeminini unutmayın. Ayaklarına Gitmeleri yanlış ama hastahaneye gelmislerse mecburlar. Düşmanları bile olsa....

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Haber YorumlarıMurat Celik:

doğudaki hastanelerde çok askerimiz şehit etti işte böylesi doktorlar ve de hemşireler

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Akape mala mülke el koyuyor Bir doktor hastanın rengine cinsiyetine bakmadan tedavi eder Cihadçıları tedavi edenlerde doktor

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Haber YorumlarıPoyraz:

Besle kargayı oysun gözünü

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Haber YorumlarıAncinsan Toranaga:

Sağlıkta şiddet!!!

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Haber Yorumlarıemre null:

bu sitede yorum yapanların çoğu pkk pyd destekçisi belki elemani halki galeyana getirmeye çalışıyorlar dikkatli olun oyuna gelmeyin kardeşlerim sokaklara çağıranlar kulak asmayın amaçları hükumeti yıpratmak boylece ulkeyi kaosa sürükleyerek bölmek özellikle suriyede esadin devrilmesinden sonra çok boyle yorumcu çoğaldı hem sosyal medyada hem de buralarda oyuna gelmeyin hepimiz kardeşiz hükumetin yaninda olmali saygi içinde eleştirmeliyiz

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Haber Yorumlarıazad:

Tüm İŞİD mensupları da bu ülkede tedavi edildi. Bu da iyi terörist mi oluyor

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Haber YorumlarıTurgay Cosgun:

Sıkın kafalarına ,yok edin !

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