Terör şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan ve terör şüphelisi olarak arandığı iddia edilen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan ve terör şüphelisi olarak arandığı iddia edilen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Serinhisar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; ilçe girişindeki polis kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç, ilçe merkezine doğru kaçmaya başladı. İlçede bugün kurulan semt pazarın olduğu alana giren şüpheli araç, güvenlik güçleriyle girdiği kovalamaca sonucu tekrar ana yola çıktı. Polis ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde daha fazla kaçamayan şüpheli araç, Pınarcık Mahallesi'ne dönüş kavşağında yakalandı.

Güvenlik güçleri kaçmaya çalışan ve terör şüphelisi olarak arandığı iddia edilen kişiyi, havaya ateş ederek engelledi. Araç ve şüphelinin yakalanmasının ardından Antalya – Denizli karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatılarak, trafik akışı şehir merkezine verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ